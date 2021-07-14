الداخلية تضبط 181 ألف قرص مخدر بقيمة 3 ملايين جنيه قبل العيد

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها الحاسمة ضد متجرى المواد المخدرة ونجحت فى ضبط قرابة 181 ألف قرص مخدر وكمية من المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بكميات كبيرة وترويجها على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة المحمودية - بمحافظة البحيرة - مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة المركز وبحوزتهما (قرابة 181 ألف قرص مخدر ومؤثر مختلف الأنواع– 25 عبوة قطرة مؤثرة- مبلغ مالى- عدد 8 قطع مشغولات ذهبية - هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقسمة ثلاثة ملايين جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.