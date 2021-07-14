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الحكومة توافق على إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:38 م
الحكومة توافق على إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مصر للمعلوماتية"، ومقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم الجامعة كليات الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وذلك في إطار دعم الدولة للتوسع في انشاء الجامعات الأهلية التي لا تستهدف الربح، وتساهم في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.
 
 

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قرارات الحكومة

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