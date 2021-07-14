الحكومة تنفى بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وفروعه لمستثمرين أجانب

كتبت هند مختار

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة وفروعه لمستثمرين أجانب، تواصل المركز مع وزارة الشباب والرياضة، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لبيع مركز التنمية الشبابية بالجزيرة أو فروعه لمستثمرين أجانب، مُوضحةً أن المركز مملوك لوزارة الشباب والرياضة بشكل كامل، مُشيرةً إلى أنه مستمر في تقديم كافة أنشطته وخدماته كما هو دون المساس به أو بيعه، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة والخدمات المتكاملة والمتنوعة لأعضائه كالأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية وغيرها.