الجزائر تعلن إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر

وكالات

أعلن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر، واتفاق البلدين على تفعيل التعاون في قضايا عديدة، وقال تبون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النيجرى محمد بازوم، بالعاصمة الجزائر: "اتفقنا على فتح الحدود بين الدولتين" المغلقة من جانب الجزائر لأسباب أمنية منذ 2012، مشيرا إلى أنه جرى أيضا الاتفاق على تفعيل وتشجيع تجارة الحدود بين البلدين.

وأوضح تبون بحسب " روسيا اليوم" أن المحادثات بين الجانبين أفضت إلى "اتفاق تام" بين الجانبين حول كل القضايا المرتبطة بالتعاون الأمني والنفط والتبادل التجاري في الحدود ومجال الري.

كما جرى الاتفاق بين البلدين بشأن العمال النيجريين القادمين إلى الجزائر ومجال التكوين والتدريب الذي تحتاجه النيجر من الجزائر، من جانبه، وصف الرئيس بازوم المباحثات بأنها مثمرة، وقال إنه جرى الاتفاق حول قضايا التعاون المشترك وفق مصالح البلدين.