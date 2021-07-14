التاريخ كتب هنا.. آلاف الجنود من ضحايا الحروب العالمية بمقابر الكومنولث.. لايف

الإسماعيلية – السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من مقابر "الكومنولث" بمدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وهي المقابر الغير معلوم حكايتها للكثيرين، حيث تنتشر في عدد من المحافظات والقاهرة، ويوجد في الإسماعيلية 5 مقابر، تنتشر في مدينة الإسماعيلية، والتل الكبير والقنطرة شرق، وفايد، ومعسكر الجلاء، حيث تعد أرض "هذه المقبرة هي هبة من المصريين"، نُقشت هذه العبارة بالعربية والإنجليزية على مدخل مقبرة الكومنولث في مدينة التل الكبير بالإسماعيلية، لتكون قبورًا دائمة لجنود الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والثانية الذين قُتلوا، تخليدًا لذكراهم، وترجع مقابر "الكومنولث" تاريخيها، إلى الحرب العالمية الأولى والثانية، وتعد مقبرة التل الكبير نموذجًا لخمسة مقابر منتشرة بمحافظة الإسماعيلية، من إجمالي 16 مقبرة في مصر، تشرف على رعايتها وإدارتها هيئة "الكومنولث" البريطانية، والتي تضم رفات عشرات الآلاف من ضحايا الحروب.

وتشرف هيئة الكومنولث لمقابر الحرب، على نحو 23 ألف موقع لهذه المقابر تنتشر في 150 دولة في العالم، وتقوم الهيئة بالحفاظ عليها وصيانتها؛ كما أن أسماء جميع الجنود التي تحتويهم هذه المقابر موجودة بسجلات الهيئة، وتشرف الهيئة أيضًا على 40 ألف مقبرة من جنسيات أخرى إضافة إلى 25 ألف مقبرة مدنية غير حربية.

ومقابر الكومنولث في مصر هي عبارة عن 16 مقبرة منتشرة بمحافظات مصر، وموزعة ما بين صلاح سالم وهليوبوليس بمحافظة القاهرة، والحضرة والشاطبي والمنارة بأبو قير بمحافظة الإسكندرية، والعلمين والسلوم بمحافظة مطروح، ومقبرتين بمحافظة بورسعيد، وفايد والقنطرة شرق والإسماعيلية والتل الكبير ومعسكر الجلاء بمحافظة الاسماعيلية، ومقبرة بمحافظة السويس، ومقبرة بمحافظة أسوان.

وتضم محافظة الإسماعيلية 5 مقابر لضحايا الحروب، بها أكثر من 5000 مقبرة لجنود أجانب قُتلوا في الحربين العالميتين، وتضم مدينة الإسماعيلية 661 قبرًا، فيما تضم التل الكبير 675 قبرًا، وفايد 1199 قبرًا، على مساحة 6 أفدنة.

وتشهد المقابر زيارات مستمرة على مدار العام من أهالي الضحايا، الذين يضعون الزهور على مقابر ذويهم، وأغلبهم من إنجلترا وكندا، وآخرين من أستراليا والهند وجنوب أفريقيا ونيوزيلندا.

وتشرف هيئة "الكومنولث" على رعاية هذه المقابر، وتخصص مبالغ سنوية للإنفاق على تجميل وتطوير حدائق المقابر، ويُقام سنويًا احتفالين في مدينة العلمين، تخليدًا لذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، في تاريخ 24 أكتوبر من كل عام، والثانية لإحياء ذكرى توقيع اتفاقية السلام لإنهاء، الحرب وجلاء الغزو في 11 نوفمبر.

مقابر الكومنولث بالتل الكبير فى الإسماعيلية

مقابر الكومنولث بالتل الكبير

مقابر الكومنولث

مقابر الكومنولث





مقابر الكومنولث بالتل الكبير





مقابر الكومنولث بالتل الكبير فى الإسماعيلية

مقابر الكومنولث