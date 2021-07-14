اليوم السابع
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التأديبية تجازى مسئولين بوحدة محلية فى حادث سيارة نقل قمامة لأبو زعبل

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:25 م
التأديبية تجازى مسئولين بوحدة محلية فى حادث سيارة نقل قمامة لأبو زعبل مجلس الدولة-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في قضية اتهام 5 من مسئولي إحدي الوحدة المحلية بالقليوبية، في قضية حادث سير سيارة وقع تابع للوحدة أثناء قيامها بتجميع القمامة ونقلها لمنطقة أبو زعبل ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
وتضمن الحكم مجازاة ه.أ مسئول الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية ، و م.م مسئول المخازن بالوحدة، بخصم أجر سبعة أيام من راتبهما ، فيما برأت المحكمة باقي المحالين من التهم المنسوبة لهم ، وهم   سكرتير الوحدة المحلية ، رئيس الوحدة المحلية ، رئيس مجلس المدينة، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ميتسوبيشى قلاب حمولة 12 م بتحرير مذكرة وعرضها على السيد رئيس مجلس المدينة وقت وقوع الحادث عام ٢٠١٨ بالمخالفة للتعليمات ، كما سلم عهدة السيارة محل الواقعة الى سائق رغم كونه متعاقد مع جهة عمله بعقد عمل يومى وبالمخالفة للائحة صندوق التأمين الحكومىلضمانات أرباب العهد .  
 
 ونُسب للثانية ، قعدت عن إتخاذ الاجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ، وقعدت الثالثة عن إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السيارة ، لدى قيامه بتجميع القمامة ونقلها الى المرفق الصحى بأبو زعبل  ، وسلم الرابع عهدت السيارة الي السائق رغم انه متعاقد بعقد يومى ، فيما قام الخامس بإعطاء أمر الى المختصين بالوحدة المحلية بناى بقطر السيارة التابعة للوحدة المحلية دون إتخاذ اللازم حيال الحادث .  
 
 
 

مجلس الدولة

التاديبية

نقل قمامة

وحدة محلية

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