اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:54 م
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البيت الأبيض يعلن نيته إجلاء أفغان معرضون للخطر لمساعدتهم القوات آخر يوليو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:37 م
البيت الأبيض يعلن نيته إجلاء أفغان معرضون للخطر لمساعدتهم القوات آخر يوليو جين ساكى - المتحدثة باسم البيت الأبيض
كتبت رباب فتحى

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أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة ستبدأ في إجلاء الأفراد المعرضين للخطر من أفغانستان لأنهم عملوا مع الحكومة الأمريكية كمترجمين وفي أدوار أخرى.

وكشفت وكالة الأنباء "رويترز": "من المقرر أن تبدأ عملية إجلاء الحلفاء، خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

وتصاعد القتال بين القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة وطالبان في الأسابيع الأخيرة ، مع سيطرة المتشددين على الأراضي والسيطرة على المعابر الحدودية".

وقالت ساكى "السبب في أننا نتخذ هذه الخطوات هو أن هؤلاء أفراد شجعان. نريد أن نتأكد من أننا ندرك ونقدر الدور الذي لعبوه على مدى السنوات العديدة الماضية."

ووضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن نهاية رسمية للمهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 31 أغسطس. وتنازل الجنرال أوستن ميللر الذي يقود المهمة عن القيادة يوم الإثنين.

وقالت ساكي إنها لا تستطيع تقديم تفاصيل عن عدد الأفغان الذين سيكونون في رحلات الإجلاء الأولية "لأسباب تشغيلية وأمنية".

ووفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، قال مسئول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الإجلاء الأولى سيشمل حوالي 2500 شخص ومن المحتمل أن يتم إيواؤهم في منشآت عسكرية أمريكية أثناء معالجة طلبات الحصول على التأشيرة. وقال المسئول إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن الأسس المحددة التي سيتم استخدامها.

وقالت ساكي إن الهدف هو نقل "الأفراد المؤهلين إلى خارج البلاد" قبل انسحاب القوات الأمريكية في نهاية أغسطس.


جين ساكى

البيت الأبيض

أفغانستان

سحب القوات الامريكية من أفغانستان

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جو بايدن

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