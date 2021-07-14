البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 10624 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 13076 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 4141 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.07% ليصل إلى مستوى 2423 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 3383 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.92% ليصل إلى مستوى 2887 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 21 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ غاز مصر، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، مصر للزيوت والصابون، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اودن للاستثمارات المالية، العربية للصناعات الهندسية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، جولدن تكس للأصواف، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الألومنيوم العربية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مصر بني سويف للأسمنت، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، مصر للأسمنت-قنا، شركة النصر للأعمال المدنية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية، العبور للاستثمار العقاري، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، 3.5 مليون سهم، 2.32 مليون سهم، 300 سهم، 5.8 مليون سهم، 50 ألف سهم، 17 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، 10 آلاف سهم، 5.2 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 1258 سهم، 3.9 مليون سهم، 50 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم، 9 أسهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية 22.2 مليون سهم.

كما أعلنت مجموعة مستشفيات كليوباترا، شراء 1.5 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

في سياق منفصل أعلنت شركة فوري، عن استثمارها في حصة أقلية من شركة المنيوز، وذلك في إطار جهود الشركة لإقامة شراكات استراتيجية مع شركات تكنولوجية تحظى بفرص نمو واعدة.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 160 مليون جنيه إلى 290 مليون جنيه بزيادة قدرها 130 مليون جنيه موزعة على عدد 130 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها جنيه للسهم، وتمثل الزيادة نسبة 81.25% من قيمة رأس المال الحالي، وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كلًا بنسبة حصته في رأس المال، ويتم سداد قيمة زيادة رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا و/أو من الأرصدة الدائنة المستحقة لقدامى المساهمين.