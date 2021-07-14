اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:32 م
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البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الإثنين للخميس

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:20 م
البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الإثنين للخميس البنك المركزى -أرشيفية
كتب أحمد يعقوب

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قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.


البنك المركزى

البنك المركزى المصرى

إجازة البنوك

اجازة البنوك فى عيد الأضحى

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