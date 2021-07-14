البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الإثنين للخميس

قرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري ١٤٤٢ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٢ يوليو ٢٠٢١، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٢٥ يوليو ٢٠٢١.
البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الإثنين للخميسالأربعاء، 14 يوليه 2021 01:20 م
البنك المركزى -أرشيفية
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