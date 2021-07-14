البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الشعب السورى تقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة.