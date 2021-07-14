البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الشعب السورى تقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة.
البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكةالأربعاء، 14 يوليه 2021 09:08 م
الحسكة - صورة أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
فرار عدد من إرهابيى داعش من سجن الثانوية بمدينة الحسكةالجمعة، 07 مايو 2021 04:00 م
مجموعات إرهابية تقصف 8 قرى بالصواريخ والمدفعية شمال غرب الحسكة بسورياالأحد، 25 أبريل 2021 03:18 م
سانا: قافلة محملة بأسلحة تابعة للتحالف الدولى تصل الحسكة السوريةالخميس، 18 مارس 2021 07:00 م
ميليشيا "قسد" تختطف مدنيين من ريف الحسكة بسورياالسبت، 06 مارس 2021 02:00 م
سوريا: اشتباكات بين مرتزقة الاحتلال التركي في ريف الحسكةالثلاثاء، 02 مارس 2021 05:45 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة