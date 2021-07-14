اليوم السابع
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البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:08 م
البرلمان السورى يشكو تركيا لمجلس الأمن لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة الحسكة - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن مجلس الشعب السورى تقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد تركيا لقطعها المياه عن مليون مواطن بالحسكة.


سوريا

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اخبار

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