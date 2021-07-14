الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع فى تيجراى وتشاد

أديس أبابا /أ ش أ/

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى، اليوم الأربعاء، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى الإتحاد الإفريقى جيسى لابين.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن المناقشات تطرقت إلى مستجدات الوضع فى إقليم تيجراى الإثيوبى وتشاد والمحكمة المختلطة فى جنوب السودان.

وأعرب الجانبان عن الالتزام بالشراكة القوية بين الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار القاري.