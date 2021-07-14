اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:53 م
أكرم القصاص
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الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع فى تيجراى وتشاد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:00 م
الاتحاد الإفريقى والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع فى تيجراى وتشاد الصراع فى إقليم تيجراى
أديس أبابا /أ ش أ/

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أجرى مفوض الاتحاد الإفريقى للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوى، اليوم الأربعاء، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى الإتحاد الإفريقى جيسى لابين.

 

وقال مفوض الاتحاد الإفريقى للشؤون السياسية والسلام والأمن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إن المناقشات تطرقت إلى مستجدات الوضع فى إقليم تيجراى الإثيوبى وتشاد والمحكمة المختلطة فى جنوب السودان.

 

وأعرب الجانبان عن الالتزام بالشراكة القوية بين الاتحاد الأفريقى والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار القاري.

 


الاتحاد الإفريقى

الولايات المتحدة

تيجراى

تشاد

أثيوبيا

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