استمرار تدفقات الهجرة نحو لامبيدوزا الإيطالية وانهيار وشيك لنقطتها الساخنة

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن تدفقات الهجرة نجو جزيرة لامبيدوزا ، ما تزال مستمرة بلا انقطاع، مضيفة أنه بعد 12 عملية رسو أمس، اعترضت دورية لقوات الدرك (كارابينييري) 32 شخصًا قادمين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، بينهم 8 نساء و6 قاصرين، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت المصادر إلى أنه" عند الفجر، قاد زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية إلى رصيف فافالورو، مجموعة من التونسيين تم رصدهم قبل فترة وجيزة في منطقة الميناء، ونُقل الجميع بعد إجراء فرز صحي أولي، إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي يتسع مبناها لـ250 شخصاً، بينما يوجد فيه حاليًا 945 ضيفًا.

وذكرت المصادر أنه مع 12 عملية هبوط أمس، وصل إلى لامبيدوزا 426 مهاجرًا، بينما تستمر رشقات القوارب الصغيرة نحو الجزيرة، حيث تم تسجيل سبع عمليات رسو منذ الليلة الماضية، والتي جلبت إليها القوارب الصغيرة التي تحمل بين 14 و16 مهاجراً ما مجموعه 104 أشخاص إلى الجزيرة.

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إنه "في غضون ذلك، يستمر تحديث أعداد المهاجرين الوافدين، وبالتوازي، نشاط المحافظات التابعة لمقاطعة صقلية لتنسيق نقل المهاجرين إلى مراكز مخصصة لهم في مناطق أخرى أو على متن السفن المكرسة للحجر الصحي".

وأشارت الوكالة إلى أنه أيضا تم إنقاذ حوالي 100 مهاجر من جنسيات مختلفة، بينهم بعض الأطفال وامرأة حامل، خلال الليل، بعد إطلاق نداء استغاثة، أثناء ابحارهم على متن قارب صيد على بعد 40 ميلاً بحرياً عن ساحل روتشيلا يونيكا، التابع لمقاطعة ريجو كالابريا".