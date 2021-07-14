ادعى وجود قنبلة للتهرب من "ميزان الحقائب".. كندى يثير الفزع بمطار أمريكى

كتبت : نهال أبو السعود

قال مسؤولون في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية إن رجل كندي تهرب من دفع رسوم حقائبه زائدة الوزن قائلا انه يحمل قنبلة داخل احداها، وفقا لشبكة ان بي سي.

كشف مكتب الشرطة في السجلات العامة إن تعليق ويجال روزين دفع السلطات إلى إخلاء ثلاث صالات وصول ووقف جميع العمليات في مطار فورت لودرديل بولاية فلوريدا الدولي لساعات.



ويجيل روزين

وقالت الشرطة إن روزين البالغ 74 عاما، اعتقل واتهم بتقديم تقرير كاذب بشأن زرع قنبلة أو متفجر أو سلاح دمار شامل.

وفقًا لشكوى من مكتب شريف بروارد، كان روزين في مكتب طيران كندا في طريقه إلى تورنتو عندما "دخل في جدال لفظي ساخن" مع أحد موظفي شركة الطيران بشأن رسوم إضافية للأمتعة وسياسة عدم الدفع النقدي لشركة الطيران.

وقالت الشكوى إن الموظف أخبر روزن بعد ذلك أنه يحتاج إلى السير من المبنى 2 إلى المبنى 3 لشراء بطاقة ائتمان فيزا مقابل رسوم حمله، ثم غادر روزن دون حقائبه، وعندما أخبره الموظف أنه بحاجة لأخذها، أخبره روزن بوجود قنبلة في الحقيبة.

وفقا للشكوى تسبب تعليق روزين في إخلاء مباني الركاب 2 و 3 و 4 ، والإغلاق الكامل لعمليات المطار لأكثر من 4 ساعات، ولم يتسن الوصول إليه للتعليق وأظهرت السجلات أنه ظل في السجن في وقت مبكر من بعد ظهر يوم الثلاثاء بكفالة قدرها 20 ألف دولار، ويواجه روزن عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن.