احذروا ارتفاع درجات الحرارة من الجمعة.. والمحسوسة بالقاهرة تصل 41 درجة

كتب محمود راغب

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد اعتبارا من بعد غد الجمعة 16 يوليو ، لارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء .



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، أنه من المتوقع أن يسود بداية من الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء، حيث تتجاوز درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة 40 درجة وجنوب الصعيد 45 درجة.



وكشفت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 16 يوليو ، بالقاهرة والوجه البحرى العظمى 39 درجة المحسوسة 41، والسواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة ، وجنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 ، و شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 ، وجنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس ، والتواجد فى أماكن سيئة التهوية، فضلا عن ارتداء غطاء الرأس .











