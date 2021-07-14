اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:59 ص
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اتحاد العمال: المشروعات القومية أتاحت فرص عمل وخفضت معدلات البطالة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:45 ص
اتحاد العمال: المشروعات القومية أتاحت فرص عمل وخفضت معدلات البطالة هشام فؤاد الأمين العام المساعد لاتحاد العمال
كتبت آية دعبس

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شارك هشام فؤاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام لعمال مصر، في أعمال الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لمشروع النهوض بالعمل اللائق فى أفريقيا، تحت عنوان "أضواء"، بترشيح من جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام، وذلك فى إطار التعاون المشترك والمستمر بين اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة.
 
وأشاد فؤاد، خلال الاجتماع، بالتعاون الدائم والمثمر بين وزارة القوى العاملة والحركة النقابية المصرية والذى يعد حجر الزاوية فى إنجاز الخطط الطموحة والتى تهدف إلى حماية حقوق الطبقة العاملة، مشيرا إلى أن جائحة كورونا كان لها أثار سلبية على أغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات وكان هذا الأثر جليا فى قطاع السياحة على وجه الخصوص مما سبب فقدان آلاف الوظائف.
 
وأكد الامين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن ما تشهده مصر الان فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلة نوعية فى كافة المجالات وهو السبيل الهام لتحقيق العمل اللائق نظرا لعدد وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها والتى توفر مئات الآلاف من فرص العمل فى قطاعات مختلفة مثل البناء والزراعة والصيد والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من المجالات والمشروعات التى ساهمت فى انخفاض معدل البطالة واتاحة فرص عمل عديدة أمام الراغبين فى العمل وخاصة من الشباب مشيرا الى أن هذه الخطط والمشروعات تساهم بفاعلية كبيرة فى الحد من الفقر وانتشاره وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتطلعهم الى الرفاهية.
 
وأشاد فؤاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الادنى للاجر اعتبارا من يناير 2022 ليصل إلى 2400 جنيه شهرياً، مناشدا كافة المؤسسات وشركات قطاع الأعمال وشركات القطاع الخاص وكافة الجهات التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية أن تعمل على تنفيذ قرار الرئيس ولأن ذلك سوف يؤدى الى فوائد عديدة على الفرد من جهة توفير العمل اللائق له، وعلى الاقتصاد من جهة زيادة القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.
 
 

اتحاد العمال

لمشروع النهوض بالعمل اللائق فى افريقيا

أضواء

المشروعات القومية

البطالة

فرص عمل

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