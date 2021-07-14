إيمانويل ماكرون يحتفل بالعيد الوطنى الفرنسى "يوم الباستيل"

كتب آسر أحمد

حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على توجيه رسالة تهنئة للشعب الفرنسي بمناسبة احتفالات العيد الوطنى الفرنسى "يوم الباستيل"، 14 يوليو، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "14 يوليو سعيد لكم جميعاً، تحيال الجمهورية، تعيش فرنسا".

Bon 14 Juillet à toutes et à tous.

Vive la République, vive la France ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2021

وكان احتفال الفرنسيون بيوم الباستيل يعتبر الخطوة الأولى لقيام الثورة الفرنسية، التى أدت فى النهاية إلى إقامة الدولة، ففى 14 يوليو اقتحم أكثر من 8000 شخص من الرجال والنساء، قلعة السجن فى باريس، المعروفة باسم سجن "الباستيل"، وذلك للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين هناك.

وأعلن الرئيس الفرنسي، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيكون إلزاميا لبعض الفئات بحلول شهر سبتمبر المقبل، وغرد ماكرون على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: " سيكون التطعيم إلزاميًا بحلول 15 سبتمبر لجميع مقدمي الرعاية والموظفين في المستشفيات والعيادات ودور التقاعد ومؤسسات المعاقين وأولئك الذين يعملون على اتصال مع كبار السن أو الضعفاء، بما في ذلك في المنزل".