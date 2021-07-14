إنشاء 5 مصانع تدوير ومدفن صحى والتعاقد مع شركات للجمع المنزلى للقمامة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اصطفاف 153 معدة من معدات النظافة تزامنا مع تدشينه للجهاز الجديد لنظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة تتعامل مع منظومة النظافة من خلال خطة استراتيجية بإنشاء 5 مصانع تدور لتغطى أنحاء المحافظة فضلا عن مدفن صحى بقلابشو على مساحة 45 فدانا إضافة إلى نقل التراكمات التاريخية وأنه يجرى حاليا الإعداد للتعاقد مع شركات للجمع المنزلى للقمامة لتنتهى مشكلة القمامة تماما بنطاق المحافظة.

وأوضح مختار، أن الجهاز الجديد يبدأ فورا فى تنفيذ خطة عمله على مدار الساعة يوميا من خلال 3 ورديات لأعمال النظافة والتجميل لعاصمة المحافظة، مشيرا إلى ضرورة تقسيم المدينة وضواحيها إلى قطاعات كل قطاع له معداتة وعماله المختصين به بمشرف مسئول عن العمل ومتابعته ميدانيا.

ووجه مختار، إلى أهمية التعامل بكل الحسم مع النباشين الذين يشوهون المنظر العام بالعبث فى صناديق القمامة واتخاذ الإجراءات الفورية الحاسمة حيالهم بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية.

ومن ناحية أخرى، أشار محافظ الدقهلية إلى انه سيتم صرف تحفيز العمال والسائقين والمشرفين المجدين الخاضعين للجهاز فضلا عن معاقبة المقصريين بكل الحسم.

وقال محافظ الدقهلية على جميع العاملين فى الجهاز الجديد العمل بكل الجد والإجتهاد ليشعر المواطنين بأن هناك تحسنا فى مستوى النظافة بأنحاء المدينة وضواحيها.

جدير بالذكر أن محافظ الدقهلية سبق وان عقد عدة إجتماعات مع أعضاء الجهاز الجديد تناول معهم الآليات المقترحة لقيام الجهاز بمهام عمله التى تستهدف الإرتقاء بمستوى النظافة والتجميل بنطاق مدينة المنصورة فى كل من شرق وغرب المدينة وضواحيها التابعة لمركز المنصورة.

ويقوم الجهاز بالإشراف على أعمال تجميع القمامة ورفع الأتربة وتنظيف الشوارع والميادين بنطاق المدينة بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين والمتمثلة فى أعمال صيانة الشوارع وترميم الأرصفة وترميم الحفر والتصدى لكافة السلبيات الفنية المتواجدة بالشوارع وكذلك الإشراف على أعمال الدهانات للأرصفة والبلدورات، وأعمال التشجير وصيانة الحدائق.

رافق المحافظ رؤساء أحياء المدينة ورئيس مركز المنصورة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز مسئولى الشئون المالية والإدارية والمركبات والبيئة والحسابات والمتابعة والمخازن التنمية الاقتصادية.