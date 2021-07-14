اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:34 م
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إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بالبحيرات المصرية منها 4 ملايين بالبرلس.. صور

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:48 م
إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بالبحيرات المصرية منها 4 ملايين بالبرلس.. صور ضخ الذريعة ببحيرة البرلس
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالأعمال الجارية في بحيرة البرلس من أعمال تعميق وتطهير، والقاء 4 ملايين وحدة زريعة لتنمية الثروة السمكية بالبحيرة، مؤكداً على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية البحيرات وتطهيرها وتعميقها .

قال المهندس أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا بكفر الشيخ، إن القيادة السياسية وجهت بالاهتمام بالثروة السمكية بالبحيرات ، لذا تم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية وزيادة المخزون السمكي بالبحيرات، فتم إلقاء 73 مليون وحدة زريعة بجميع البحيرات المنتشرة في مصر، ومنهم بحيرة البرلس، تم إلقاء 4 ملايين وحدة زريعة سمك، من بينهم 3 ملايين وحدة زريعة بلطي، ومليون وحدة زريعة مبروك، مؤكداً أن إلقاء الزريعة بالبحيرة لتنميتها، وزيادة المخزون السمكي بها، مما يؤثر على زيادة نسبة الصيد للصيادين ، كما يؤدي لخفض الأسعار حينما تزداد كميات الأسماك ببحيرات مصر.

وأضاف "هنداوى"، أنه يتم إلقاء بلطي نيلي ومبروك حشائش ومبروك فضي، لأنهما صالحين للزراعة في المياه العذبة ،مؤكداً أن أعمال التطهير والتعميق جارية ، من خلال شركة المقاولون العرب، وتقوم الإدارة العامة للمشروعات بوسط الدلتا بأعمال التطهير حاليا في منطقة النقعة ببحيرة البرلس، كما تقوم بمجهود لإزالة مخلفات إنشاء الحوش والسدود والصيد الجائر بالاشتراك مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المسطحات بالبرلس ، ضمن رؤية وتخطيط السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة الثروة السمكية.

القاء الزريعة ببحيرة البرلس
القاء الزريعة ببحيرة البرلس

 

المشاركون في القاء الذريعة
المشاركون في القاء الذريعة

 

جانب من الذريعة
جانب من الذريعة

 

جانب من القاء الزريعة
جانب من القاء الزريعة

 

جانب من عملية القاء الزريعة
جانب من عملية القاء الزريعة

 

ضخ الذريعة ببحيرة البرلس
ضخ الذريعة ببحيرة البرلس

 

 

 
 
 

 


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