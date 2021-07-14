اليوم السابع
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إقبال على سوق "الشوايات" بالإسكندرية قبل أيام من عيد الأضحى.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:54 ص
إقبال على سوق "الشوايات" بالإسكندرية قبل أيام من عيد الأضحى.. فيديو سوق "الشوايات" بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تستعد أسواق الإسكندرية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك بعدد من التجهيزات منها سوق الصاج أو كما يسموه أهالى الإسكندرية سوق "الشوايات" لاعتباره هو الأول الأشهر فى بيعها بأشكال وأحجام مختلفة.
 
ويقول أحمد مصطفى، أحد تجار "الشوايات"، إن أسعار الشوايات فى متناول الجميع، حيث تبدأ أسعارها من 70 جنيها حتى 200 جنيه للأشكال التقليدية الصاج، بينما الأشكال الجديدة الملقبة بـ"المطلية" تبدأ أسعارها من 100 جنيه حتى 500 جنيه وهى تستخدم فى المصايف والفيلات.
 
وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا على الأشكال التقليدية والتى فى متناول الجميع، موضحا أن عملية تصنيعها تستغرق 24 ساعة فقط لسهولة تصنيعها بينما الشوايات المطلية تأتى جاهزة من المصانع والورش تقوم بدهانها فقط.
 
وأشار إلى أن سوق الشوايات من أقدم الأسواق بالإسكندرية حيث يورثون المهنة عن أجداهم.
 
 
 

الاسكندريه

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سوق الشوايات الاسكندريه

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