إصابة عامل فى حريق اندلع بشقته بمركز جرجا بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الثانى بدائرة مركز شرطة جرجا، نتج عنه إصابة مالك الشقة بحروق سطحية بالوجه واليدين، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى.

كان اللواء دكتور مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق داخل إحدى الشقق بدائرة مركز جرجا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة عليه ومنع وصوله للشقق السكنية المجاورة، وبالفحص تبين وجود مصاب تم نقله للمستشفى.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد مدير فرع بحث الجنوب والعقيد وكيل الفرع ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة جرجا، نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني ملك عامل 40 سنة يقيم بذات الناحية، فتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة مالك الشقة بحروق سطحية بالوجه واليدين، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، وبسؤاله أفاد بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق.