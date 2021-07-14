إصابة عامل بطلق نارى فى اليد أثناء عبثه بسلاح غير مرخص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طما المركزى بسوهاج، عامل يبلغ من العمر 30 سنة، مصابا بطلق نارى بكف اليد اليسرى "فتحتى دخول وخرورج"، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى، وذلك أثتاء عبثه بسلاح نارى غير مرخص.

كان مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة عامل بطلق نارى بالكف، وتم نقله للمستشفى وتبين أن سبب الإصابة العبث بسلاح نارى غير مرخص، وتم التحفظ عليه.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية أنه أثناء قيام عامل 30 سنة بالعبث بسلاح نارى غير مرخص عبارة عن فرد روسى محلى الصنع خرجت منه طلقة بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابته بطلق ناري بكف اليد اليسري "فتحتي دخول وخروج"، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي .

وبسؤال المصاب، أفاد بأنه أثناء عبثة بسلاح ناري بالمنزل خرجت منه طلقه بطريق الخطأ أحدثت إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط السلاح المستخدم عبارة عن فرد روسي محلي الصنع بإرشاده، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.