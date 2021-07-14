اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:25 م
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إحباط محاولة تفجير محطة كهرباء فى البصرة والعثور على صواريخ معدة لاستهدافها

الأربعاء، 14 يوليه 2021 07:01 م
إحباط محاولة تفجير محطة كهرباء فى البصرة والعثور على صواريخ معدة لاستهدافها رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب : أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تفجير محطة كهرباء فى البصرة، مشيرة إلى عثور شرطة الكهرباء على صواريخ كانت معدة لاستهدافها.

 

أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اليوم الأربعاء، عن العثور على صواريخ معدة للإطلاق بالقرب من محطة كهربائية في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن قسم شرطة كهرباء الجنوب عثر على صواريخ  عيار 123 معدة للإطلاق مع فتيل مربوطة على بطارية في منطقة حي المهندسين محافظة البصرة بالقرب من محطة كهرباء حي المهندسين 133 Kv ودائرة صيانة كهرباء حي المهندسين مع وجود 4 محطات 133 Kv متنقلة.


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