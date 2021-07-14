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إجراءات احترازية قبل دخول طلاب الثانوية العامة للجان بالمحلة.. لايف وصور

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:00 ص
إجراءات احترازية قبل دخول طلاب الثانوية العامة للجان بالمحلة.. لايف وصور الكشف على الطلاب قبل دخولهم اللجان
الغربية - مصطفى عادل

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بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى رياضيات فى الدخول إلى لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الجبر ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة لشعبة العلمي، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

وخضع الطلاب للتفتيش على مداخل اللجان لمنع دخول المحمول، ثم قياس درجات الحرارة لكل طالب، يعقبها مرور الطلاب من بوابات التعقيم والتفتيش المشدد باستخدام العصا الاليكترونيه للكشف عن أدوات الغش ومنع دخولها للجنة.

كما يقوم الملاحظون بتوزيع المطهرات والكمامات على الطلاب لاستخدامها داخل اللجنة، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.

 


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