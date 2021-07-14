أ ش أ: الإمارات تفتح سفارتها فى تل أبيب رسمياً

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افتتح محمد محمود آل خاجة سفير الإمارات لدى إسرائيل اليوم الأربعاء سفارة الدولة في تل أبيب رسميا بحضور إسحاق هرتسوج الرئيس الإسرائيلي ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام التاريخي الذي تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل في سبتمبر 2020.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، فقد ألقى هرتسوج كلمة قال فيها: " إن افتتاح الإمارات سفارتها في تل أبيب يعد مرحلة جديدة في رحلتنا المشتركة نحو مستقبل يسوده السلام والازدهار والأمن للشرق الأوسط، لقد كانت رؤية علم الإمارات يرفرف بفخر في تل أبيب حلما بعيد المنال قبل عام واحد فقط من نواح كثيرة إلا أنها باتت اليوم أمرا طبيعيا".

من جهتها، أشادت المهيري بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، قائلة "هذه حقبة جديدة من التطور والازدهار لبلدينا، إن افتتاح السفارة يمثل علامة فارقة وسيسهل تبادل المعارف والخبرات عبر مختلف القطاعات الحيوية ونتطلع إلى تعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق رؤيتنا".