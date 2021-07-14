أوسلو النرويجية تحظر تأجير السكوترات الكهربائية 6 ساعات يومية.. تفاصيل

ريهام عبد الله

قررت سلطات مدينة أوسلو النرويجية، منع استخدام واستئجار السكوترات الكهربائية، فى الفترة بين الساعة 11 مساءا وحتى الخامسة صباحا، لتقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالسكوترات.

واتخذ مجلس مدينة أوسلو القرار، والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أوائل سبتمبر المقبل، وكشف أطباء في مستشفى جامعة أوسلو إلى أن الحظر سيحول دون وقوع مئات الإصابات خلال الصيف، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



سكوتر كهربائى

وتوصلت العديد من شركات التأجير بالفعل إلى قرار بإيقاف تأجير السكوترات الكهربائية خلال ليالي عطلة نهاية الأسبوع أو فرض حدود للسرعة عندما يحل الظلام.

وتمتلك مدينة أوسلو أكبر عدد من السكوترات الكهربائية للفرد، ذمن المدن الأوروبية، وارتفع العدد بمقدار الربع تقريبا إلى حوالي 25700 خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها.

وفى مايو 2020 أدخلت القيادة العامة لشرطة دبي "الاسكوتر الذكي"، دعما لجهودها في حماية المجتمع من فيروس كورونا "كوفيد ١٩"، واستثمار إمكانياته في تعزيز إجراءات السلامة وتقييد حركة المشاة في الأحياء السكنية ضمن برنامج التعقيم الوطني.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتى، أكد العميد عبدالله خادم المعصم مدير مركز شرطة بردبي، أن "الاسكوتر الذكي" يقوم بمهام عمل الدوريات في الحفاظ على سلامة المجتمع، كما تم تزويد مستخدميه بالخوذة الذكية ذات التقنية المبتكرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وتعتمد الخوذة تقنيات الذكاء الاصطناعي في آلية عملها، بحيث تم برمجتها إلكترونياً عبر ربطها ببرنامج ذكي على الهاتف المتحرك، لتمكن رجل الشرطة من قياس درجة حرارة الشخص بمجرد النظر إليه باستخدام الخوذة، ومن ثم التعرف إلى احتمالية إصابته بفيروس كورونا (كوفيد 19)، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويمتاز بسهولة الحركة والتنقل في الأماكن المزدحمة والضيقة والأزقة في مناطق اختصاص مركز شرطة بر دبي بسرعة كبيرة، مما يساعد على رصد الظواهر السلبية ومتجاوزي الإجراءات الاحترازية المصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني.

ومن مميزاته أنه يعمل ببطارية لمدة "8" ساعات مع إمكانية استبدالها بأخرى، بما يسهم في المحافظة على البيئة من خطر التلوث الذي ينتج عند استخدام الآليات التي تعمل بالوقود، إضافة لربط الاسكوتر مباشرة مع إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وتحتوي التجهيزات الموجودة أيضاً بالاسكوتر على حقيبة إسعافات أولية تتيح للفرد استخدامها في الحالات التي تستدعي ذلك