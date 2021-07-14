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أكاديمية الشرطة تعلن اليوم عن قبول دفعة جديدة من الطلاب

الأربعاء، 14 يوليه 2021 01:00 ص
أكاديمية الشرطة تعلن اليوم عن قبول دفعة جديدة من الطلاب أكاديمية الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعلن أكاديمية الشرطة اليوم، الأربعاء، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بها، وذلك بعد اجتيازهم الاختبارات المقررة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحا علميا أمنيا شامخا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.


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