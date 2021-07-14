أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الجغرافيا "فيديو"

إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ - عبد الحميد حمزة كبير معلمى الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم

بدأ الطلاب في مرحلة امتحانات المواد المتخصصة لكل شعبة، سواء العلمية أو الأدبية، حيث يخضع طلاب القسم العلمي اليوم على سبيل المثال لامتحان مادة الجبر والهندسة، بينما يستعد طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة الجغرافيا غدًا الخميس الموافق 15 من شهر يوليو، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجغرافيا.