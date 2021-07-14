اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الجغرافيا "فيديو"

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:00 م
أقوى مراجعات ليلة الامتحان للثانوية العامة في الجغرافيا "فيديو" طلاب الثانوية العامة
إشراف: شيماء سمير – تقديم: أ - عبد الحميد حمزة كبير معلمى الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ الطلاب في مرحلة امتحانات المواد المتخصصة لكل شعبة، سواء العلمية أو الأدبية، حيث يخضع طلاب القسم العلمي اليوم على سبيل المثال لامتحان مادة الجبر والهندسة، بينما يستعد طلاب القسم الأدبي لامتحان مادة الجغرافيا غدًا الخميس الموافق 15 من شهر يوليو، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام، يقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، واليوم نقدم مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجغرافيا.


امتحانات الثانوية العامة 2021

أخبار امتحانات الثانويه العامه

امتحان اللغة الأجنبية الثانية

امتحان الفرنساوى

تسريب أسئلة امتحان الفرنساوى

امتحان اللغة الفرنسية

امتحان اللغة الألمانية

امتحان اللغة الإيطالية

نموذج إجابة امتحان اللغة الأجنبية الثانية 2021

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 التجريبي

تنسيق الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة 2021

بوابة الثانوية العامة

التربية والتعليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة