أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يسجل 130 – 150 جنيها

كتب أحمد حمادة

تشهد أسواق اللحوم ومحلات الجزارة اقبالا فوق المتوسط وذلك قبل أسبوع من استقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث سجلت معظم أصناف اللحوم استقرارا اليوم الأربعاء 14- 7 – 2021 .

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز فسجلت 130-150 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو،.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو ،و أسعار السجق البلدى تتراوح بين 120-130 جنيها،وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن130-160 جنيها .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن استعدادات الوزارة فى عيد الأضحى المبارك، أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلى بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لافتًا إلى توفير 8 آلاف رأس عجل بمناسبة عيد الأضحى المبارك.