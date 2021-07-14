اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أسعار السجائر الجديدة.. كليوباترا سوفت 18جنيها وسوبر بـ 20.. إنفوجراف

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:21 ص
أسعار السجائر الجديدة.. كليوباترا سوفت 18جنيها وسوبر بـ 20.. إنفوجراف زيادة اسعار السجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أسعار السجائر الجديدة.. أعلنت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، موافقة مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، على لائحة الأسعار الجديدة الخاصة بسعر البيع للمستهلك من أصناف الشركة الرئيسية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو الجارى، وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديلاته وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018.
 
2de225fb-ac34-4960-a4e0-a5ea15ff82cd
 

كليوباترا بلاك  24 جنيه

مونديال (أحمر/ أزرق/ سيلفر) 21 جنيه

مونديال سويتش (منتول/ بلوبيرى) 24 جنيه

بوكس 10 بـ11 جنيه

بوسطن/ بلمونت 18.5 جنيه

كليوباترا كينج سايز 17.5 جنيه

كليوباترا سوفت كوين 18 جنيه

كليوباترا بوكس ( أبيض/ ألوان) 19 جنيه

سوبر 20 جنيه

 


اسعار السجائر

زيادة اسعار السجائر

سعر سجائر كليوباترا

اسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة

اسعار السجائر 2021

الأسعار الجديدة للسجائر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة