اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض أسعار البلطى المزارع

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:00 ص
أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض أسعار البلطى المزارع أسماك ـ أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الأربعاء 14-7-2021 انخفاضا في أسعار البلطى المزارع وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى وانخفاض الطلب على الأسماك والاقبال على اللحوم الحمراء.

وسجلت أسعار البلطي مزارع 1  الكيلو 19 – 21 جنيها للكيلو مقابل  20 - 24جنيها للكيلو ، وانخفض البلطي المزارع 2 ليسجل 16 – 18 جنيها للكيلو مقابل  17-19، بينما تراوح أسعار البلطى الأسوانى بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.

سجل البوري "1" 55-65 جنيها للكيلو، و البورى 2 يتراوح الكيلو بين 47-53 جنيها، وسجل سعر المرجان " 1 " يتراوح بين 28-32 جنيها للكيلو ، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو .

وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ،أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو ، والبربون بين " 1 " لـ34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو ، واستقر مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

 

 


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