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أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس بكافة المحافظات حتى وقفة عرفات

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:58 م
أجواء شديدة الحرارة.. تعرف على حالة الطقس بكافة المحافظات حتى وقفة عرفات حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الإثنين المقبل، الموافق وقفة عرفات، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين المقبل، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الإثنين المقبل وقفة عرفات ، القاهرة الكبرى العظمى 38 درجة والصغرى 25 والوجه البحرى العظمى 38 درجة والصغرى 25، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 24 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 درجة والصغرى 28 ، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25 ، وجنوب الصعيد العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.


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