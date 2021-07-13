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99.3% نسبة حضور طلاب الثانوية العامة فى امتحان اللغة الفرنسية بشمال سيناء

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:45 م
99.3% نسبة حضور طلاب الثانوية العامة فى امتحان اللغة الفرنسية بشمال سيناء طلاب الثانوية - أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء اليوم، الثلاثاء، نسبة حضور بلغت 99.3%، بعد تغيب 4 طلاب عن أداء امتحان اللغة الفرنسية فى مختلف لجان الامتحانات بالمحافظة، وبلغ عدد الطلبة المقيدين 594 طالبا وطالبة حضر منهم الامتحان 590 طالبا وطالبة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن الغرفة لم تتلقى أى شكاوى، مشيرا إلى أن إجمالى عدد اللجان( 23 ) لجنة ، وإجمالى عددالطلاب ( 2677 ) طالب وطالبة مقسمين بإدارة العريش التعليمية (  1664) طالب وطالبة ، وإدارة بئر العبد التعليمية(  660 ) طالب وطالبة ، وإدارة الشيخ زويد التعليمية(  246 ) طالب وطالبة ، وإدارة نخل التعليمية( 38 ) طالب وطالبة ، و( 3 ) ثلاث طلاب من مدارس التربية الخاصة( مكفوفين) .

أضاف أن اللجان مجهزة الكترونيا لأداء الامتحانات فيما عدا 4 لجان وهى فى كل إدارة بواقع 9 لجان بالعريش وهى 8 لجان إلكترونية ولجنة واحدة ورقية ،  و3 لجان بالشيخ زويد وهى 2 لجنة  الكترونيه و لجنة واحدة ورقية ، و 10 لجان ببئر العبد  وهى  8 لجان الكترونية و2 لجنة ورقية ، ولجنة واحدة بنخل إلكترونية.


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