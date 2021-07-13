7 معلومات تلخص قضية "موكا حجازى" فتاة الـ"تيك توك"

كتب أحمد الجعفرى

تردد اسم "موكا حجازى" كثيرًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة الفيديوهات التي كانت تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى وفى مقدمتها "تيك توك"، إلى أن سقطت في قبضة الأمن، وتم إيداعها دار رعاية بقرار من النيابة العامة.

وترصد "اليوم السابع" أبرز 7 معلومات عن قضية موكا.

- التحقيقات كشفت ممارسة الفتاة الرزيلة مقابل المال وبدون مقابل.

- أنشأت صفحة عبر مواقع التواصل لتحقيق الربح والشهرة من وراء الفيديوهات.

- ساعدها في نشر وتصوير الفيديوهات شاب يدعى "م" وصادر له أمر ضبط وإحضار.

- تواجه "موكا" اتهامات بخدش الحياء العام، والتحريض على الرزيلة وممارستها.

- صدر قرار بإيداع الفتاة دار رعاية وعرضها على الطب الشرعى.

- تم التحفظ على فيديوهات الفتاة وعرضها على لجنة لفحصها.

- النيابة طلبت تحريات تكميلية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات.