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5 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية ببنى سويف.. صور

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:35 ص
5 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية ببنى سويف.. صور فياس درحة حرارة الطالبات
بنى سويف - هانى فتحى

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يؤدى 5 آلاف و309 طلاب، اليوم الثلاثاء، امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة، وسط إجراءات احترازية من قياس لدرجة الحرارة وتوزيع الكمامات والمطهرات واستخدام العصا فى عملية تفتيش الطلاب والطالبات.

من جانبها، تابعت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات المديرية سير الامتحانات، حيث أكدت فى تصريحات صحفية على وصول أوراق الأسئلة الى جميع لجان الامتحانات ووصول جميع الخطوط الـ 13 بالأسئلة إلى 62 لجنة بالمحافظة.

فياس درحة حرارة الطالبات
فياس درحة حرارة الطالبات

 

قياس درحة الحرارة
قياس درحة الحرارة

 

كمامات
كمامات

 

كواشف حرارية
كواشف حرارية

 

نعقيم الطلاب_1
نعقيم الطلاب

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