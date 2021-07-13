اليوم السابع
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3 عقوبات تربوية تنتظر الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:08 ص
3 عقوبات تربوية تنتظر الغشاشين بامتحانات الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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يخاطر بعض طلاب الثانوية العامة بمستقبلهم، دون حساب عواقب المشاركة فى الغش، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقوبات صارمة للتعامل مع الغشاشين، بكل حسم وصرامة.

ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز العقوبات التى تم توقيعها على الغشاشين الذين تم ضبطهم أثناء سير لجنة الامتحانات فى الأيام الماضية.

- قررت وزارة التربية والتعليم حرمان طلاب لمدة عامين من الامتحان، بسبب اشتراكهم فى تصوير أسئلة وأجوبة ونشرها على مواقع وجروبات الغش، إضافة إلى حيازة هؤلاء الطلاب وسائل غش إلكترونية مثل التليفونات المحمولة، وشددت الوزارة على الطلاب عدم حيازة التليفونات أو الدخول بها لجان الامتحانات أو تهكير التابلت.

- تعرض بعض الطلبة للحرمان من الامتحان لمدة عام بسبب الغش بشكل إلكتروني، وقيام بعضهم بتهكير التابلت، إضافة إلى ضبط شريحة خارجية.

- يتعرض الطالب لعقوبة الحرمان من المادة التى يؤدى فيها الامتحان فى حالة حيازته تليفون محمول دون استخدامه حتى لو كان مغلقا، أو حيازة الطالب لوسائل غش تقليدية " برشام" أو حيازته سماعات بلوتوث أو اى وسيلة إلكترونية تساعد على الغش.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من طلاب الثانوية العامة بالحرص على مستقبلهم وعدم المخاطرة به لأنه من يتم ضبطه سيعاقب بلا رحمة أو تهاون.

ويؤدى اليوم الثلاثاء طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .


 


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