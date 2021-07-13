وكيل زراعة الشرقية: غلق إدارى لـ 1472 محلا تبيع حبة الغلة السامة

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس "على لاشين" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن الأجهزة الرقابية بمديرية الزراعة تواصل حملاتها التفتيشية على محال الاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية للتأكد من عدم تواجد أقراص حبة الغلة "فوسفيد الألومنيوم والماغنسيوم" بطريقة غير رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد "لاشين" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحملات منذ بداية العام الجارى، قامت بسحب الرخص والغلق الإدارى ل 1472 محلا، وضبط 3 كيلو و300 جرام من حبة الغلة داخل تلك المحال، يتم الإتجار بها، موضحا أن رجال الإرشاد بالمديرية يحرصون على توعية المواطنين بخطورة الأقراص وعدم تداولها وكذلك دخولها للمنازل تفادياً لتناول الأطفال لها دون وعى أو إدراك مما يعرض حياتهم للخطر.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد عقد اجتماع مكثف لتجريم تداول أقراص" فوسفيد الألمنيوم"، المستخدمة فى مجال المبيدات الزراعية، والسماح فقط باستخدامها بمعرفة الشركات المختصة للقيام بعملية تبخير مخازن الغلال والصوامع وذلك تحت إشراف وزارة التموين، مؤكداً على ضرورة الإعلان الرسمى عن الشركات التى تقوم بتلك الأعمال حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين..

وأكد محافظ الشرقية على تشكيل لجان عمل مشتركة بالتنسيق بين مديريتى الصحه والزراعة للتفتيش على صوامع القطاع الخاص، للتأكد من عدم استخدامها للمبيدات بشكل عشوائى والتنبيه بعدم التعامل مع هذه المبيدات إلا من خلال الشركات المتخصصة فى تبخير مخازن الغلال والصوامع للحفاظ على الأقماح من التلف، مؤكداً على التشميع الفورى فى حاله عدم الالتزام بذلك.

كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة تشديد الرقابة على محال الاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية للتأكد من عدم تواجد أقراص " فوسفيد الألومنيوم والماغنسيوم" بطريقة غير رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، موجهاً على ضرورة توعية المواطنين بخطورة الأقراص وعدم تداولها وكذلك دخولها للمنازل تفادياً لتناول الأطفال لها دون وعى أو إدراك مما يعرض حياتهم للخطر، كما وجه المحافظ وكيل وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج تدريبى لتوعية مهندسى مكافحة الآفات والمشرفين الزراعيين على كيفية التطبيق الأمثل لهذه المبيدات والإشراف على استخدامها لدى المزارعين لتحقيق الاستفادة منها.