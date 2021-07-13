وكالة الأنباء السورية: هجوم جديد على قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي

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تعرضت قاعدة حقل العمر الأمريكية بريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء لهجوم ثاني وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر قولها، إن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة الأمريكية دون ورود أي معلومات عن حجم الخسائر.

كان هجوم بالقصف الصاروخي استهدف القاعدة أمس ولم يعرف إذا خلف إصابات أو قتلى.