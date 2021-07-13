اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:17 م
أكرم القصاص
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وكالة الأنباء السورية: هجوم جديد على قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:01 م
وكالة الأنباء السورية: هجوم جديد على قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي دير الزور - أرشيفية
أ ش أ

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تعرضت قاعدة حقل العمر الأمريكية بريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء لهجوم ثاني وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر قولها، إن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة الأمريكية دون ورود أي معلومات عن حجم الخسائر.
كان هجوم بالقصف الصاروخي استهدف القاعدة أمس ولم يعرف إذا خلف إصابات أو قتلى.


دير الزور

سوريا

قاعدة عسكرية أمريكية

أمريكا وسوريا

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