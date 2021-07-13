وكالة الأنباء السورية: هجوم جديد على قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقي

تعرضت قاعدة حقل العمر الأمريكية بريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء لهجوم ثاني وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصادر قولها، إن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط القاعدة الأمريكية دون ورود أي معلومات عن حجم الخسائر.
كان هجوم بالقصف الصاروخي استهدف القاعدة أمس ولم يعرف إذا خلف إصابات أو قتلى.
وكالة الأنباء السورية: هجوم جديد على قاعدة أمريكية بريف دير الزور الشرقيالثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:01 م
دير الزور - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرضت قاعدة حقل العمر الأمريكية بريف دير الزور الشرقي، اليوم الثلاثاء لهجوم ثاني وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
استهداف قاعدة أمريكية فى حقل العمر النفطى بريف دير الزور بسورياالأحد، 11 يوليه 2021 01:56 م
مقتل أحد قيادى ميليشيات "قسد" على أيدى فصائل شعبية بريف دير الزور السوريةالسبت، 08 مايو 2021 08:00 م
مقتل مدنى برصاص مسلحى قوات قسد شرقى دير الزورالأحد، 25 أبريل 2021 07:00 ص
المرصد السورى: إيران تواصل دعم ميليشياتها فى ريف دير الزور بعناصر جديدةالثلاثاء، 02 مارس 2021 10:16 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة