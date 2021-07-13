وسط إجراءات أمنية واحترازية .. توافد طلاب الثانوية على لجان الغربية.. لايف

الغربية - محمد طارق

نشر "اليوم السابع" بثا مباشرًا جديدًا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك لمتابعة توافد الطلاب أمام المدارس استعدادا لدخول اللجان .



توافد طلاب الثانوية العامة

كانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدي 31ألفا و571طالبا وطالبة الامتحانات داخل 128لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.



توافد الطلاب للجان بالغربية

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ" اليوم السابع" إن المديرية انتهت بشكل تام من مراجعة لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مبينا أنه تم تعقيم وتطهير اللجان بالكامل كإجراء احترازي للحد من انتشار كورونا، إلى جانب تعقيم دورات المياه وتوفير المطهرات اللازمة داخل كل لجنة.



طلاب الثانوية العامة

واشار إلى أنه قبل دخول الطلاب سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب وتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم، وأيضا خضوعهم للتفتيش باستخدام احدث أجهزة التفتيش لمنع دخول أي وسائل للغش داخل اللجان.