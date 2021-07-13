وزير الزراعة يشدد على ضرورة استنباط أفضل الأصناف من تقاوى الخضر محليا

كتبت أسماء نصار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع فريق إنتاج تقاوى الخضر بمعهد البساتين وبحث معهم آخر مستجدات وتطورات العمل بالبرنامج، انطلاقا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنتاج البذور ذات الجودة العالية وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.



أكد القصير على توجيهات القيادة السياسية بتعزيز جهود إنتاج تقاوى الخضر في مصر، بهدف العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعى.



طالب القصير العلماء والباحثين أعضاء الفريق الوطنى لإنتاج التقاوي ببذل المزيد من الجهد من أجل الإسراع بالخطوات التنفيذية للبرنامج واستنباط أفضل الأصناف من تقاوي الخضر محليا مؤكدا على توفير كل الدعم لنجاح البرنامج.



وشدد القصير على أهمية وجود خريطة طريق لكل محصول بآليات التنفيذ مع خطة زمنية محددة وأيضا آلية للرقابة والمتابعة والتقييم.