اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الدفاع الأمريكى: سحب القوات لن ينهى دعمنا لأفغانستان

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:00 م
وزير الدفاع الأمريكى: سحب القوات لن ينهى دعمنا لأفغانستان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان لن ينهي دعم الولايات المتحدة لأفغانستان.
جاء ذلك في تصريحات مشتركة للوزير الأمريكي بعد اجتماعه مع نظيره البريطاني بن والاس، خلال زيارته لمقر وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" في واشنطن، حيث أكد الوزيران على أهمية التعاون بين البلدين بما يحقق مصالح الأمن القومي فيهما، ولاسيما في تحديث الجيوش في عصر المنافسة الاستراتيجية.
وبحث الوزيران دعم حلف شمال الأطلسي "ناتو" مع التركيز على منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالإضافة إلى الأمن الأمريكي ـ الأوروبي.
كما ناقش الجانبان قضية روسيا وأكد الوزير الأمريكي دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، كما بحثا قضية الصين وشددا على ضرورة التعاون بين واشنطن ولندن في التأكيد على أن الحلفاء في منطقة المحيط الهادئ محميون بسيادة القانون الدولي.


أمريكا

لويد أوستن

أفغانستان

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مسئول روسى: الوضع فى أفغانستان مقلق ولكن متوقع

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:30 ص

النمسا ترفض طلب أفغانستان وقف ترحيل طالبى اللجوء لمدة 3 أشهر

الإثنين، 12 يوليه 2021 12:51 م

أفغانستان تودع القوات الأجنبية وقلق من "شبح طالبان".. وزير الدفاع الأسترالى يعلن سحب قوات بلاده من كابول.. المملكة المتحدة تجلى آخر جنودها وسط "مراسم سرية".. وجنرال أمريكى: الوضع الأمنى غير مطمئن

الإثنين، 12 يوليه 2021 03:00 ص

أستراليا تؤكد انسحاب آخر أفراد قواتها الموجودة في أفغانستان

الأحد، 11 يوليه 2021 06:24 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة