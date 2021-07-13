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وزير الاستثمار بجنوب السودان: نسعى لتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 ص
وزير الاستثمار بجنوب السودان: نسعى لتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية بنك جنوب السودان
كتب محمد شرقاوى

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قال ديو ماثوك دينج وزير الاستثمار بجنوب السودان، إن هدفنا جذب الاستثمارات المصرية الى جنوب السودان، ولدينا علاقات تاريخية مع مصر. 
 
 
وأضاف خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه من مصر المذاع على قناة سى بى سى، وقعنا اتفاقيات تعاون استثمارى مع مصر، ونسعى لتعزيز الشراكة مع الشركات المصرية فى مجال البنية التحتية، معقبا : "العاصمة الإدارية الجديدة قامت فى عامين وعاوزين نعمل مدينة زى دى فى جنوب السودان بمساعدة مصرية، و مصر لديها شركات متطورة، وأقامت محطات كهربائية كهدية إلى بلادنا".  
 
 
وتابع أن وجود السوق المصرى فى السودان خطوة جيدة فى دعم جنوب السودان، وأن السوق لدينا يرحب بتواجد الاستثمارات المصرية.

جنوب السودان

الاستثمار فى جنوب السودان

عمرو خليل

العاصمة الادارية

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