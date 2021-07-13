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وزير الاستثمار بجنوب السودان: معرض صنع فى مصر يساهم بانخفاض الأسعار بجوبا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:03 م
وزير الاستثمار بجنوب السودان: معرض صنع فى مصر يساهم بانخفاض الأسعار بجوبا ديو ماثوك دينج
كتب أحمد عرفة

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أكد ديو ماثوك دينج، وزير الاستثمار بجنوب السودان، أن معرض صنع في مصر يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان، لافتا إلى أن المعرض الذى جرى افتتاحه فى عاصمة جنوب السودان "جوبا" سيساهم في انخفاض الأسعار في جوبا.

وقال وزير الاستثمار بجنوب السودان، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن معرض صنع في مصر سيساهم في تعريف المستهلك الجنوب سودانى بالمنتجات المصرية، موضحا أن من أهداف المعرض أيضا أن الصناعة المصرية تصنع في جوبا.

وتابع وزير الاستثمار بجنوب السودان: نريد الاستفادة من الخبرات المصرية في البتروكيماويات والإلكترونيات والصناعات الغذائية ويتم تصنيعها في جوبا وتكون بعد ذلك صناعة محلية.

وأوضح وزير الاستثمار بجنوب السودان، أن معرض صنع في مصر سيلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في جنوب السودان، متابعا: استأذن وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع وكل العارضين في المعارض أن يبقون في جوبا بجنوب السودان، لأننا لدينا أفضل قانون استثمار الذى يشجع الاستثمار ويجعل المستثمرين المصريين في جوبا.


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