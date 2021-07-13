وزيرة الصحة: بعض المحافظات تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا منذ أسبوع

كتب أيمن رمضان

قالت الدكتور هالة زايد، وزير الصحة، إنه منذ أسبوع وهناك محافظات تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، مناشدة المصريين اتباع الإجراءات الاحترازية والذهاب لتلقى لقاح كورونا، وتابعت: "زيرو وفيات وإصابات فى بعض المحافظات منذ أسبوع".

وأضافت "هالة زايد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة المصرية تسارع الزمن من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين، وتابعت: "بنهاية شهر 9 وأول شهر 10 نتوقع أن تأتى موجة جديدة.. وهدفنا أن نحمى أكبر عدد من المواطنين".

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد قالت إن الدولة المصرية تدعم كافة الدول الأفريقية الأدوية، موضحة أن مصر سوف توفر اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا للدول الافريقية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، واتفاقية التصنيع جزء منها يتم توجيهه للشعوب الافريقية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفى لإعلان انضمام مصر إلى وكالة الدواء الأفريقية، أن الخبرات المستفادة من جائحة كورونا تؤكد على ضرورة نمو وتطوير الصناعات الدوائية، مشيرة إلى أن مصر دورها محورى فى القارة الافريقية، وتعد أكبر دول القارة فى تصنيع الدواء، وسوف يكون لها دورا كبيرا فى دعم وكالة الدواء الافريقية والفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من التعاون.