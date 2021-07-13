نيويورك تايمز: اختفاء موقع لقراصنة شنوا هجوم الفدية الأخير ضد شركات أمريكية

كتبت رباب فتحى

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن مجموعة القراصنة REvil المرتبطة بروسيا والتى نفذت هجمات برامج الفدية ضد الشركات الأمريكية قد اختفت من الشبكة المظلمة، بعد أيام من تحذير الرئيس الأمريكي، جو بايدن لنظيره الروسى بأن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدى في ظل استمرار الهجمات الإلكترونية.

وقالت الصحيفة، إنه لم يُعرف بعد ما إذا كانت المواقع معطلة مؤقتًا أو ما إذا كانت المجموعة - أو جهات إنفاذ القانون - قد أوقفت مواقعها على الإنترنت.

وقال ألان ليسكا، كبير محللي التهديدات في شركة الأمن السيبراني Recorded Future Inc، في رسالة نصية: "من السابق لأوانه معرفة ما حدث بالضبط، لكنني لم أر مطلقًا وضع تتعرض فيه بنيتهم ​​التحتية لعدم الاتصال مثل هذا الوضع. لا يمكنني العثور على أي من بنيتهم ​​التحتية عبر الإنترنت. اختفت صفحة الابتزاز الخاصة بهم، وجميع بوابات الدفع الخاصة بهم غير متصلة بالإنترنت، وكذلك غرفة الدردشة الخاصة بهم".

وقال ليسكا إن المواقع انقطعت عن العمل في حوالي الساعة 1 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

يأتي الانقطاع المفاجئ بعد أيام فقط من قول الرئيس جو بايدن إنه ضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتحرك ضد المتسللين في بلاده الذين يُتهمون بهجمات برامج الفدية الأخيرة.

وقال بايدن للصحفيين: "لقد أوضحت له أن الولايات المتحدة تتوقع أن عملية الفدية تأتى من أراضيه، على الرغم من أن الدولة لا ترعاها ، لكن نتوقع منه أن يتصرف".

ولم يرد ممثلون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية والبيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق. ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق ، قائلا إنه ليس على علم بالانقطاع.

وقال بيسكوف، الإثنين، إن روسيا تنتظر معلومات مفصلة من الولايات المتحدة بشأن الهجمات الإلكترونية المزعومة التي نُفذت من الأراضي الروسية. وقال: "أنت تقول إن قراصنة هاجموا بعض الشركات على الأراضي الأمريكية من أراضي روسيا، ولكن على الأقل، تحتاج إلى تقديم بعض المعلومات حول أساس هذه الاستنتاجات". وقال البيت الأبيض إنه تبادل المعلومات حول المجرمين المتسللين مع الحكومة الروسية.

تم اتهام REvil ، التي تشتبه شركات الأمن السيبراني والحكومة الأمريكية في أنها تعمل خارج روسيا، بالوقوف وراء هجوم على شركة توريد اللحوم العملاقة JBS SA.

في الآونة الأخيرة ، شرعت المجموعة في هجوم فدية واسع النطاق ، مما أثر على مئات الشركات على مستوى العالم.