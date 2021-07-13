ننشر خطة محافظة بورسعيد استعداداً لعيد الأضحى وإلغاء إجازة مأمورى الضبط القضائى

بورسعيد – محمد عزام

أكد ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على تكثيف الحملات الرقابية على كل من منافذ (مداخل ومخارج المحافظة) للتأكد من صحة وسلامة الأغذية واللحوم الواردة إلى المحافظة، وكذا الأسواق "محال الجزارة، والسلاسل التجارية، مطاعم الوجبات الجاهزة، المخابز، الثلاجات، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات تموين السيارات" خلال فترة العيد للتأكد من استقرار الحالة التموينية وتوفير كافة المستلزمات لكافة المواطنين من سلع غذائية وغير غذائية ومواد بترولية وبوتاجاز وغيرها من السلع بالأسعار المناسبة والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر اسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه .

الحملات والضبطية القضائية

وأكد "ثابت"، أن ذلك يأتى بالتنسيق مع عدداً من الأجهزة المعنية من شرطة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والدمغة والموازين ومكتب أغذية المدينة، مؤكداً على إلغاء كافة الأجازات للسادة مأمورى الضبط القضائى لتكثيف الرقابة خلال الأعياد، حيث تم وضع خطة يبدأ تنفيذها خلال فترة ما قبل وأثناء أيام عيد الأضحى المبارك .

توفير اللحوم فى جميع المنافذ

وأشار إلى استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التابعة لها، مضيفاً أنه ستتم المتابعة على توافر مستلزمات العيد من اللحوم بكافة أنواعها بمشروع تربية الماشية التابع لمحافظة بورسعيد كلحوم الأضاحى واللحوم الطازجة واللحوم السودانيه المبردة، وكذلك توافرها أيضاً بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية .

المخابز ومحال الحلويات

وأكد "ثابت"، أنه ستتم متابعة المخابز الإفرنجية ومحال الحلويات والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها، وتكليف عدد من الحملات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينية ، مضيفاً على جاهزية المديرية لتوافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك .

صرف حصص 3 أيام مقدماً

وقال وكيل وزارة التموين ببورسعيد، إنه جارى التجهيز لصرف حصص ثلاثة أيام مقدما للمخابز البلدية طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل بالمخابز وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين من الخبز، مشدداً على تكثيف الدور الرقابى للتأكد من جودة رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين من حيث الوزن والمواصفات .

منح الخبز لزوار بورسعيد بـ 5 قروش للرغيف

ولفت ثابت الى ان محافظة بورسعيد من المحافظات الجاذبة للمصطفين، ولذلك أصبح متاحاً للوافدين صرف الخبز البلدى المدعم ب5 قروش لحاملى البطاقة التموينية الذكية .

وأشار ناصر ثابت، إلى أنه تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة والمجمعات الاستهلاكية، ووضع خطه توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصه الهامه والضرورية ( زيت، سكر، أرز ) ومنها التى يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام عيد الأضحى المبارك .

صرف 60% من المقررات التموينية لشهر يوليو

كما تم صرف نسبة 60% من مقررات شهر يوليو من إجمالى الدعم المقرر لمواطنى المحافظة المستفيدين من مظلة الدعم بموجب البطاقات التموينية وجارى الصرف دون أدنى معوقات فى ظل توفير جميع السلع التموينية .

الذبح بالجزر

وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، على المواطنين بضرورة الذبح داخل المجازر المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة فى ظل الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

احدي أسواق المواشي



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الخراف جنوب بورسعيد



خروف العيد ببورسعيد



خروف العيد



سوق الماشية جنوب محافظة بورسعيد



سوق المواشي



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