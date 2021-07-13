نائب محافظ الدقهلية يقود حملة على مدينة جمصة للتأكد من النظافة والخدمات الجماهيرية

الدقهلية شريف الديب

قاد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، للمرور علي مدينة جمصة للتأكد من نظافة المدينة ومدى توافر الخدمات الجماهيرية والترفيهية المقدمة للمواطنين والمصطافين وجودتها خلال فترة الصيف وظهور المدينة بالمظهر اللائق ومدى توافر فرق ومعدات الإنقاذ والإسعاف ومدى سرعة استجابتها للحوادث ومدى توافر الاشتراطات اللازمة لحماية الأطفال بالملاهى بنطاق المدينة ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية ومدى تحصيل كافة الرسوم وايداعها بالحسابات المخصصة لها ومدى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بها.

ووجه "المحافظ" بسرعة إنهاء كافة إجراءات تراخيص اللنشات الخاصة بإنقاذ المصطافين والنظافة المستمرة للشواطئ وإزالة الرمال المتراكمة أول بأول.

كما وجه "مختار" بسرعة تأهيل وتطوير الحدائق العامة والمتنزهات وصيانة كافة المقاعد وزيادتها لتوفير أماكن ترفيهية تليق بالمواطنين وصيانة البلدورات وزيادة الإضاءة في الفترات المسائية وتوفير وسائل ترفيهيه للاطفال داخل الحدائق بالإضافة إلي وضع صناديق للقمامة داخل الحدائق .

وأيضا وجه " المحافظ " بسرعة رفع كافة مخالفات الهدم والإشغالات المتواجدة علي المساحات الخضراء وبالشوارع وتحديد نقطة لتجميع القمامة بالمدينة والمرور اليومي للحد من مكبرات الصوت المتواجدة بالكافتريات بالإضافة إلى تطوير اماكن استحمام المصطافين علي الشواطئ بعد خروجهم من البحر.

كما وجه "مختار" لرئيس مدينة جمصة بالمتابعة المستمرة لمنطقة 15 مايو وتمهيد الطرق وردم البرك والمستنقعات وإزالة الحشائش وصيانة أعمدة الإنارة بالإضافة إلي المتابعة المستمرة لمنطقة الشيخ زايد ورفع القمامة اول بأول ونظافة الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة.

وأعلن " المحافظ " أن أعمل مرور اللجنة علي بعض المطاعم والمحلات أسفرت عن إعدام 650 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمه في المدن الساحليه استعداد لاستقبال المصطافين ونظافة الشواطئ والحدائق العامه والمتنزهات وتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية المتنوعة والتأكد من صلاحيتها وضبط الاسعار في الأسواق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن ، وفي إطار التنسيق الكامل بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية بشأن المرور علي كافة المنشآت الخدمية بنطاق المحافظة لضبط سير العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين في كافة المجالات .

قرر "محافظ الدقهلية " تشكيل لجنة برئاسة الدكتور