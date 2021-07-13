نائب عراقى يحذر من عمليات التزوير بمحافظة ديالى خلال الانتخابات المقبلة

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حذر النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي من "سيناريو خطير" يتمثل في زيادة عمليات التزوير بالمحافظة خلال الانتخابات المقبلة،وذلك في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية ورادعة من الحكومة وأجهزتها التنفيذية لإيقاف استخدام المال السياسي والسلاح خارج اطار الدولة.

وقال التميمي في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) إن "هناك تخوفات كبيرة لدينا في محافظة ديالي نتيجة لانعدام التكافؤ بين المرشحين بسبب المال السياسي والسلاح خارج اطار الدولة واستخدام طرق الضغط على المواطنين والتي نخشى من خلالها في حال عدم ايجاد حل لها تكرار سيناريو انتخابات عام 2018 من تزوير وتوجيه للمواطنين على قوائم محددة " .

وأضاف أنني "ادعو الحكومة واللجنة العليا في مفوضية الانتخابات إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإنهاء أو تقليل أثر تلك الوسائل غير القانونية إضافة إلى حماية المراكز الانتخابية، لانه دون ذلك فإننا سنخسر كل الجهود التي بذلت".