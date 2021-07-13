نائب رئيس جنوب السودان: حريصون على تواجد المنتج المصرى داخل أسواقنا

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور جيمس وانى إيجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، أن العلاقات بين مصر ودولة جنوب السودان علاقات راسخة، تدعمها توافق الرؤى بين قيادة الدولتين، وحرص الحكومتين على تحقيق طفرة في التعاون الاقتصادي المشترك.

وقال إيجا فى تصريحات له، خلال فعاليات معرض "صنع في مصر" المقام بمدينة جوبا، إن بلاده حريصة على تواجد المنتجات المصرية داخل أسواق دولة جنوب السودان خاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وأسعار تناسب المستهلك الجنوب سودانى.

وأعرب عن تطلعه، أن تسهم حركة التجارة والاستثمارات المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكداً على أهمية دور القطاع الخاص المصري والجنوب سوداني في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة والسعي لنقل التكنولوجيا المصرية المتطورة لتطوير الصناعة بدولة جنوب السودان.