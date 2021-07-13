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منع دخول الساعات الرقمية وشريحة التابلت بلجان الثانوية العامة فى الجيزة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:00 ص
منع دخول الساعات الرقمية وشريحة التابلت بلجان الثانوية العامة فى الجيزة طلاب الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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شهدت مدرسة قومية العجوزة بالجيزة، اجراءات تعقيم للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع دخول طلاب الثانوية العامة للشعبة الأدبية، لاداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ويتسلم الطالب قبل الدخول للجنة كمامة وكيس جيل معقم، مع التفتيش بالعصا الإلكترونية للكشف عن المعادن، والتأكد من فحص التابلت وخلوه من الشريحة، كما تم التشديد على منت الساعات الرقمية للسيطرة على الغش الإلكترونى.

ويؤدى الطلاب اختبار اللغة الثانية وتشمل" الصينية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية، ويجيب الطلاب فى ورق البابل شيت فقط دون تسجيل الإجابات على التابلت.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد آخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.
 

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