مفتى السعودية: المملكة وضعت سلامة الحجاج فى مقدمة أولوياتها

إيمان حنا

قال مفتى المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن قيادة المملكة تعتبر خدمة ضيوف الرحمن شرفا وفخرا لها وسخرت جميع إمكانياتها لخدمتهم وتيسير فريضة الحج لهم ليؤدوها بكل يسر وسهولة، و انطلاقا من حرصها الشديد على تحقيق مصالح المسلمين، والحفاظ على كل ما فيه نفع لهم وحفاظ على سلامتهم، وإبعاد كل ما فيه أذى لهم وإضرار بهم، وضعت العناية بسلامة الحجاج وضيوف الرحمن في مقدمة اهتماماتها.وفق واس.

وعلى صعيد متصل، قال مدير الأمن العام إن وزارة الداخلية السعودية وضعت الخطـط الأمنية والمروريـة وخطـط التفويج وإدارة الحشود وخطط الطوارئ، بما يضمن تحقيق الاشتراطات الصحية، ويسهم في إنجاح موسم الحج، وعدم انتشار الوباء بين الحجاج أو المشاركين في خدمتهـم من مختلف الجهات.

‏وقد أظهرت المملكة قدرات فائقة ومميزة في مواجهة هذه الجائحة والتعامل معها فرفعت شعاراً أخلاقياً وإنسانياً سامياً.